Düzce'de Uyuşturucu ve Kaçak İçki Operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri yüklü miktarda uyuşturucu ile kaçak içki ele geçirildi.

Düzce'de polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri son bir hafta içinde yaptıkları operasyonlarda 32 olaya müdahale ederken 38 şahsa işlem yaptı, 5 şahıs tutuklandı. 25 kilo 576 gram eroin, 73,23 gram metamfetamin, 115,7 gram sentetik kannabinoid, 39,55 gram esrar, 132 gram exatsy ve 14 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri 32 şişe kaçak içki ele geçirildi. 2 kişi hakkında adli tahkikat yapıldı. - DÜZCE