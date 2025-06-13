Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı
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Düzce'de narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ile yakalanan N.A. isimli şüpheli tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve aparat ele geçirildi.

Düzce'de narkotik ekipler tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Küçük Sanayi Sitesi içerisinde yapılan çalışmalarda; 5 gram sentetik kannabinoid, 2 adet sentetik ecza, elektronik sigara içerisinde 1 gram metamfetamin, 2 gram metamfetamin maddesi ile uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan N.A. isimli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

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