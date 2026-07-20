Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalı Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramada, satışa hazır 6 parça halinde 9,2 gram kokain ile 1,486 gram kokain olduğu değerlendirilen madde, uyuşturucu kullanımında yararlanılan rulo haline getirilmiş banknotlar ve suçtan elde edildiği düşünülen 24 bin lira ele geçirildi. Operasyonda, O.B.B., S.B., M.Ç. ve F.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.B.B., "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler S.B., M.Ç. ve F.K. ise "uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak" suçundan işlem yapılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı