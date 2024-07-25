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Düzce'de Maskeli Şüpheliler Dükkanların Camlarını Kırdı

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Düzce'de sabah saatlerinde maskeli 2 şüpheli Hamidiye Mahallesi'nde bulunan 3 dükkanın camlarını kırdı. Olayın ardından işletme sahipleri ve polis ekipleri durumu bildirdi. İşletmelerde hırsızlık olmadığı belirtilirken, polis ekipleri olayı araştırmak için çalışmalara başladı.

Düzce'de sabah saatlerinde maskeli 2 şüpheli Hamidiye Mahallesi'nde bulunan 3 dükkanın camlarını kırdı.

Olay sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 1284. Sokak üzerinde dükkanları bulunan Fatih Karagülle, Vedat Karaduman ve Okan Kutlu'nun işletmelerinin önüne gelen 2 maskeli şüpheli, sabah saat 04.59'da camları kırmaya başladı. 2 kişinin aynı anda camları kırıp kaçmasının ardından durum işletme sahiplerine ve polis ekiplerine iletildi. Camları yerle yeksan olan işletmelerde herhangi bir hırsızlık olayı yaşanmazken, olay yeri inceleme ekipleri camlarda parmak izi araştırması yaptı. Güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye başlayan ekipler, maskeli şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Gözyaşlarına hakim olamadılar

3 işletmenin camlarının kırılması sebebi ile emeklerinin zayi olduğunu aktaran ve konuşması esnasında gözyaşlarına hakim olamayan Fatih Karagülle, "Sabah geldiğimde olayı gördüm. Bütün camları indirmişler. Kamera kayıtları mevcut, iki kişi geliyor. Dükkanların başlarına geçiyorlar. İki taraftan kıra kıra ortada buluşuyorlar. Polisler geldi tüm detaylı incelemeleri yaptı. Parmak izleri alındı. 3 işletmenin ortak bir husumeti bulunmuyor. Benim anladığım kadarı ile bu iş planlanmış bir şey. Kamera görüntülerinde her şey var. Adam 1-2-3 işareti yapıyor ve olayı gerçekleştiriyor. Dişimizden tırnağımızdan ayırdıklarımız ile yaptıklarımız emeklerimiz zayi oldu. Saçma sapan hareketleri yüzünden biz bu durumu çekmek zorunda kalıyoruz. Maliyetini geçtim manevi olarak şuanda bitik durumdayım. Yeri geliyor yemeğimizden kısıyoruz. Yaptıkları olaya bak. Diyecek hiç bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

"Hem manen, hem madden sıkıntıdayız"

İşletme sahiplerinden Vedat Karaduman, " Sabah saatlerinde komşumuz aradı. Planlı bir şekilde dükkanlarımızın camlarını kırmışlar. Ortak noktamız sadece komşuluğumuz. Herhangi bir husumetimiz yok. Maddi olarak büyük sıkıntı içerisindeyiz. Pazartesiye kadar hizmet veremeyeceğiz. Böyle bir sıkıntımız var. Hem madden hem manen sıkıntıdayız" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hamidiye Düzce 3.Sayfa Güncel Haberler

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