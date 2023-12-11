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Düzce'de mahsur kalan köpekler için yapılan kurtarma çalışması

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Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde mühürlenen apartmanda mahsur kalan köpekler için yapılan kurtarma çalışmasında köpekler binadan kaçarken, mahalle halkı apartmanın yıkılmasını istiyor.

Düzce'de savcılık kararı ile mühürlenen apartmanda mahsur kalan köpekler için yapılan kurtarma çalışmasında köpekler binadan kaçarken, mahalle halkı apartmanın yıkılmasını istiyor.

Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde 2008 yılında yapılan ve 1 dairenin 3 kişiye satılması sonucu savcılık kararı ile mühürlenen apartmanda mahsur kalan köpekler için kurtarma çalışması yapıldı. Apartman içerisinde görülen yavru köpeklerin kurtarılması için bölgeye Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Binanın savcılık kararı ile mühürlenmesi sebebi ile içeriye giremeyen ekipler, bölgeye polis ekiplerini çağırdı. Bu esnada mahalle halkı binaya girerek yavru köpekleri aramaya başladı. Yapılan arama çalışmaları esnasında köpekler binanın arka kısmından çıkarken, ekipler normale döndü. Mahalle halkı ise 15 yıldır binanın harabeye döndüğünü belirterek yıkılmasını istiyor.

"Binanın yıkılmasını istiyoruz"

Akrabasını ziyaret etme için Koçyazı Mahallesi'ne giden Mehmet Ali Türedi, ekipleri görüp bölgeye gittiğini belirterek, "Burası Koçyazı Mahallesi 2308. Sokak. Buraya kuzenimin yanına geldim. Ekipler buraya gelince ben de merak ettiğim için bölgeye geldim. Bina içerisinde köpek kaldığını öğrendim. Polis ekipleri binanın içerisine girip baktığında içerisinin berbat bir durumda olduğu görülmüş. Burası 15 yıldır yıkılmayan bir bina imiş. Mahallede böyle bir bina olmasını biz istemiyoruz. Bildiğim kadarıyla bir daireyi birden fazla kişiye sattıkları için yıkılmıyor da. Savcılık emri ile kapalı duruyor. Bu sebeple biz binanın yıkılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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