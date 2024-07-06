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Düzce'de Kaçak Elektrik Kullanan Şahıs, Elektriğini Kesmeye Gelen Personele Tüfekle Tehditler Savurdu

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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kaçak elektrik kullanan bir şahıs, elektriğini kesmeye gelen personele tüfekle tehditler savurdu. Şahsın o anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Düzce'de kaçak elektrik kullandığı için elektriğini kesmeye gelen personele tüfekle tehditler savuran şahsın o anları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Temmuz tarihinde Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kaçak elektrik kullanan şahsın elektriğini kesmeye giden ekiplere pompalı tüfek ile tehdit etmesinin ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Darıyeri Hasanbey köyünde yaşadığı tespit edilen şüpheli R.K., ekiplerce yakalandı. Evde yapılan aramada personelleri tehdit ettiği esnada kullandığı pompalı tüfek ve 2 fişeğe el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece dün tutuklandı.

Bugün ise olaya ilişkin görüntü ortaya çıktı. Korku dolu görüntülerde, R.K'nin pencereden tüfeği personele doğrultarak kestikleri elektriği bağlaması için hakaretlerde bulunduğu duyuluyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaynaşlı Düzce 3.Sayfa Güncel Haberler

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