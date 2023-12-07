Düzce'de İki Katlı Evde Yangın Çıktı
Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi itfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Alev topuna dönen iki katlı evde itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Düzce'de iki katlı evde yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi itfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Alev topuna dönen iki katlı evde itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. - DÜZCE