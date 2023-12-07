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Düzce'de İki Katlı Evde Yangın Çıktı

7 Aralık 2023 02:20 Son Güncelleme: 02:22 Abone Ol

Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi itfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Alev topuna dönen iki katlı evde itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.