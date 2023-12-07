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Düzce'de İki Katlı Evde Yangın Çıktı

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Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi itfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Alev topuna dönen iki katlı evde itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Düzce'de iki katlı evde yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi itfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Alev topuna dönen iki katlı evde itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Olay İtfaiye 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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