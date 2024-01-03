Düzce'de Dilenci Kadından Bin 10 TL Ele Geçirildi

Düzce'de zabıta ekipleri dilencilere yönelik yaptığı denetimlerde yakalanan dilenci kadından bin 10 lira ele geçirildi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kentin merkezi noktaları ve cami önlerinde vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara karşı operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptıkları rutin devriye görevi esnasında yakaladığı kadının üzerinden çıkan Bin 10 TL'ye el konularak yasal işlem başlatıldı. Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların yaşam alanlarında huzur ve güven ortamını sağlamak üzere denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, insanların yoğun olarak bulunduğu noktalarda duygu sömürü yaparak haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik başlatılan operasyonlarını sürdürüyor. Müdürlüğe bağlı ekipler, sorumluluk alanları içerisinde gerçekleştirdikleri rutin devriye kontrolleri esnasında İstanbul Caddesi üzerinde bir kadının duygu istismarı yaparak vatandaşlardan para topladığını tespit etti. G.B. isimli dilenciyi yakalayarak Zabıta karakoluna getiren ekipler, kabahatler kanunu kapsamında yasal işlem yaptıkları şahsın üzerinden çıkan Bin 10 TL'ye de el koyarak kamuya geçirilmesini sağladı. Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar ederek dilencilik yapanlar yönelik operasyonların periyodik olarak devam edeceği belirtildi. - DÜZCE