Vali Aslan 'Firari suçlular sokaklarda gezmeyecek'
Güncelleme:
Düzce Valisi Selçuk Aslan, il genelinde asayiş olaylarında geçen yıla göre %10'luk bir azalış olduğunu açıkladı. 2025 yılında 3 bin 212 firari suçlunun yakalandığı belirtildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, bir önceki yıla göre il genelinde yaşanan asayiş olaylarında yüzde 10'luk bir azalış olduğunu açıkladı ve firari suçluların sokaklarda gezmeyeceğini söyledi.

Vali Selçuk Aslan beraberinde Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile birlikte il genelinde yaşanan asayiş olaylarını değerlendirdi. Vali Selçuk Aslan, Düzce'de suç oranın her geçen yıl azıldığını işaret ederek "Düzce'de 2025 yılında kişilere karşı 4 bin 309, malvarlığına karşı 935, millete ve devlete karşı 225, takibi gereken 3 bin 184 ve topluma karşı suçlarda 976 olmak üzere toplam 9 bin 629 olay meydana gelmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre kıyasladığımızda aldığımız tedbirlerle olay sayılarında yüzde 10'luk bir azalış sağlanmıştır. Tüm suç olaylarında, göreve başladığımız 2023 Ağustos ayından bugüne aldığımız tedbirler ve önleyici çalışmalarla yakaladığımız olaylardaki düşme eğiliminin istikrarlı bir şekilde devam ettiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bu minvalde, ilimizde 2024 - 2025 yıllarında kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 12 oranında düşüş meydana gelmiş, 2025 yılında meydana gelen olayların yüzde 99,77'si aydınlatılmıştır. 2025 yılında malvarlığına karşı işlenen suçlarda bir önceki yıla oranla yüzde 24 düşüş meydana gelmiş, aydınlatma oranında ise yüzde 1 artış gerçekleşerek 2025 yılında meydana gelen olayların yüzde 96,04'ü aydınlatılmıştır" ifadelerinde bulundu.

3 bin 212 firari yakalandı

Huzuru kaçıranlara müsaade etmeyeceklerini belirten Aslan, açıklamasına şöyle devam etti; "Her zaman ifade ettiğimiz üzere firari suçluların sokaklarımızda gezmesine ve vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmalarına asla müsaade edilmeyeceği motivasyon ve kararlılığıyla 2025 yılında yaptığımız çalışmalarda; toplam 3 bin 212 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Yine kolluk görevlilerimizin 2025 yılında ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda, çeşitli evsafta toplam 611 ruhsatsız silah ele geçirilmiş 551 şahıs hakkında işlem yapılmıştır." - DÜZCE

