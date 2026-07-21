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Aranıyorlardı tek tek yakalandılar

Aranıyorlardı tek tek yakalandılar
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Düzce'de 13-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 14 bin 760 kişi sorgulandı, aranan 48 şahıs yakalanırken 16'sı tutuklandı. Operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 14 bin 760 şahıs sorgulandı, aranan 48 şahıs yakalandı, 16'sı tutuklandı.

Düzce'de güvenlik güçleri tarafından suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması için denetimler aralıksız sürüyor. Ekipler tarafından 13-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılan uygulamada 14 bin 760 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 48 kişi gözaltına alınırken, 16 kişi tutuklandı.

Aramalarda 6 adet tabanca, 68 adet mermi, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet şarjör, 2 av tüfeği, 21 kartuş ve 1 adet kesici delici alet ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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