Düzce'de 12 Kasım Deprem Tatbikatı Gerçeği Aratmadı

12 Kasım Düzce depreminin 25. Yıldönümünde AFAD Başkanlığı'nca tatbikat düzenlendi. Tatbikat gereği Düzce'de 10 binada yıkım meydana gelirken arama kurtarma çalışmaları binalarda başlatıldı.

12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümünde AFAD Başkanlığı tarafından bölgesel deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikat gereği Bolu'da 7.2 şiddetinde deprem meydana gelirken, Düzce'de on farklı binada yıkım meydana geldi. Tatbikat ihbarının yapılmasının ardından yıkılan binalarda arama kurtarma derneklerinin yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak illerinden ekipleri Düzce'ye sevk edildi. Düzce'de 3 katlı binada arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarma çalışmaları devam ederken, Düzce Valisi Selçuk Aslan bölgeye giderek tatbikat alanında incelemelerde bulundu. Tatbikatın gerçeği aratmayacak şekilde yıkılmış binalarda yapıldığını vurgulayan Vali Selçuk Aslan, "Bugün 7.2 büyüklüğünde Bolu merkezli bir deprem senaryosu içerisinde tatbikat yapılmakta. Tatbikat gereği Bolu'nun ardından en yoğun etkilenen şehir Düzce olmaktadır. Tatbikat ile kurumsal kapasitemizi bir afete müdahale etkime sürecimizi ölçmeye çalışıyoruz. İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak'tan şehrimize adama kurtarma anlamında destek ekipler geliyor. Senaryoda toplum afetlere hazırlık açısından Düzce'de ki sivil toplum kuruluş ve toplulukları da daha gerçekçi bir senaryo gerçekleştirmek adına 10 farklı sivil toplum kuruluşumuzda kontrollü yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları yürütüyorlar. Şu anda gerçekçi bir çalışma yürütülmekte. Tatbikat çerçevesinde Düzce'de 356 personel, 140 araç bu tatbikat için görevlendirildi. Saat 10.30 itibari ile deprem haberi alınınca hızlı bir şekilde koordinasyon merkezi faaliyete geçirildi. Görevli tüm kurumlarımız faal hale getirildi. Senaryo gerçek bir afette nasıl olması gerekiyorsa aynı şekilde sürdürülüyor. Sağlığından iaşesine konaklama alanına kadar gerçek bir şekilde sürdürülüyor" dedi.

"10 yapıda çalışma var"

Tatbikat gereği 10 farklı kontrollü yıkım alanında çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Vali Arslan, "Şu anda il merkezimizde 4, ilçelerimizde ise 6 adet olmak üzere 10 noktada çalışmalar yapılıyor. Enkazda müdahale canlı yaralı arama faaliyeti 10 farklı sivil toplum kuruluşu veya topluluğumuz tarafından sürdürülüyor. Bu çalışmalar AFAD koordinasyonunda yürütülmekte. Senaryonun devamında Akçakoca ilçemizde artçı sarsıntılar sebebi ile bir bina daha yıkılma olacak. Ona müdahale konusunda çalışmalar olacak" şeklinde konuştu.

"Gerçek bir afet bizleri felç ediyor"

Tatbikatı gerçekçi yaptıklarını ve nerede nasıl çalışılması gerektiğini benimsediklerini dile getiren Selçuk Arslan, "Gerçek bir afet tüm toplum olarak bizleri neredeyse felç eder hale geliyor. Kamu görevlileri dahil olmak üzere hepimiz afet zamanında afetzede oluyoruz. Olağan zamanda planlamalarımız söz konusudur. Ama planlamalara insan kaynağımız ve ekipmanlarımız ile yapıyoruz. Bir afet zamanında insan kaynağımızın bir kısmı şokta olabilir, yaralı olabilir veya enkazda olabilir. Ekipmanlardan bir kısmı farklı şekilde hasar alabilir. Bu senaryolar düzleminde tamamen tatbikatın saati belirsiz müdahale edilecek enkazlar belirsiz karşımıza gerçek bir afet geldiği zaman nasıl tepki vermemiz gerekiyor onu ölçümlemeye çalışıyoruz. Senaryo gereği icabı da olsa tüm köylerimizde inceleme yaptık. Tespit edilen enkazlar noktasında direk arama kurtarma teknisyenlerimiz ve arama kurtarma sivil toplum kuruluşlarımız ile o anda çalışmalar başlatıldı. Hızlı bir şekilde olay yerine intikalleri sağlandı. Tamamen gerçekçi bir senaryoda gerçek bir afet başımıza geldiğinde nasıl bir süreç yönetilecekse o düzlemde senaryoyu arkadaşlar işlemektedir" ifadelerini kullandı.

Tatbikat gereği enkazdan çıkartılan yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tatbikat başaralı bir şekilde tamamlandı. - DÜZCE