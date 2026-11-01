Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce Akçakoca'da eski hastane enkazında UMKE tatbikatında 2 yaralı kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Akçakoca'da eski hastane enkazında UMKE tatbikatında 2 yaralı kurtarıldı Haber Videosunu İzle
Düzce Akçakoca'da eski hastane enkazında UMKE tatbikatında 2 yaralı kurtarıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri ile arama kurtarma dernekleri, Akçakoca'da yıkımına başlanan eski devlet hastanesi enkazında tatbikat yaptı. Senaryo gereği depremde enkazda kalan 2 yaralı kurtarılarak sahra hastanesine kaldırıldı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri ile arama kurtarma dernekleri, Akçakoca ilçesinde yıkımına başlanan eski devlet hastanesi enkazından arama kurtarma tatbikatı yaptı. Senaryo gereği meydana gelen depremde yıkılan binanın enkazında kalan 2 yaralı, başarılı çalışmayla kurtarıldı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Arama Kurtarma ekipleri deprem ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, depreme hazırlık kapsamında Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan ve yıkımına başlanan eski devlet hastanesi enkazını tatbikat alanı olarak kullandı. Tatbikata 15 UMKE ekibi, 3 araç ile katılırken; Düzce AFAD, Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE), Kızılelma, Düzce99 Arama Kurtarma Dernekleri de destek verdi. Enkaz haline gelen hastanede senaryo gereği yaşanan deprem sonrası 2 yaralı vatandaş yerleri tespit edilerek kurtarma çalışması başlatıldı. Enkaz altından çıkarılan yaralılar, yine senaryo gereği kurulan sahra hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tatbikat, yaralıların yıkılan hastane enkazı dan çıkartılacak güvenli alanlara taşınasıyla son buldu.

Ayrıca Akçakoca Motorlu Trafik ekipleri, tatbikata katılan ekiplere, geçiş üstünlüğü, tepe lambası kullanımı ve konumlanma konusunda bilgiler aktardı.

Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Düzce İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Birim Sorumlusu Ahmet İyi, "Bakanlığımızın Türkiye Afet Müdahale planı çerçevesinde yıllık olarak gerçekleştirdiğimiz tatbikatımızı yaptık. Akçakoca eski devlet hastanemiz yıkılırken hem tatbikatımızı gerçekleştirelim hem de arkadaşlarımız bilgilerini tazelesin istedik. Arkadaşlarımız meydana gelen depremlerde de görev alan arkadaşlarımız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
İstanbul'da Cadılar Bayramı çılgınlığı! Kuyruk sokağa taştı

İstanbul'da gece yarısı sokaklara taşan kuyruk
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Korkunç kazanın ardından geriye bu görüntüler kaldı! Bilanço ağır
İstanbul'da inşaat çalışması nedeniyle 4 bina tahliye edildi

Sesleri duyan vatandaşlar panikle dışarı çıktı, 4 bina tahliye edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıta gece yarısı dev zam! Motorin 100 lirayı aştı

Gece yarısı çifte zam! Tüm hesaplar değişti
İstanbul Maratonu nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar

İstanbul Maratonu nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı
165 zombi sokaklara döküldü! New York'ta ilginç görüntüler

165 zombi gece yarısı sokaklara döküldü!
Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi Genel Başkanı Serkan Öz gözaltına alındı

Parti genel başkanı Ankara'da gözaltına alındı
İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar: Abdullah Öcalan, İmralı’daki yeni yerine geçti

Mithat Sancar duyurdu! Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki adresi değişti
Yıllardır gözlerden uzaktı! Michael Douglas, Jack Nicholson’ın son durumunu anlattı

Yıllardır gözlerden uzaktı! Ünlü oyuncu son durumunu anlattı
Pınar Altuğ’dan annelik itirafı: Psikolojik olarak toparlanması yıllar aldı

Ekrana erken döndü, içindeki mücadeleyi yıllar sonra anlattı