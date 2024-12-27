Düşük bahşişe sinirlenen kurye, hamile kadını defalarca bıçakladı

ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan korkunç olayda, düşük bahşişe sinirlenen bir pizza kuryesi, hamile kadını 14 yerinden bıçakladığı iddia edildi.

Yerel polis kaynaklarından alınan bilgiye göre, Orlando yakınlarındaki Kissimmee kentinde bir motelde yaşanan olayda, 22 yaşındaki kurye Brianna Alvelo, müşterisi ile yaşadığı bahşiş tartışması sonrası gece motele geri döndü.

Erkek arkadaşının doğum gününü kutlayan kadın, 33 dolarlık pizza siparişi için 50 dolar vermiş, ancak para üstü konusunda kuryeyle tartışma yaşamıştı. Sadece 2 dolar bahşiş bırakabilmesi kuryeyi sinirlendirdi.

Aynı gece maskeli iki kişi motele zorla girdi. Şüpheliler, erkek arkadaşını banyoya kilitledi, kadının çantasını karıştırdı ve 5 yaşındaki kızın oyun konsolunu kırdı. Ardından hamile kadını 14 yerinden bıçakladı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, pizza teslimatında kullanılan araç ile saldırganların kullandığı aracın aynı olduğunu tespit etti. Kurye Brianna Alvelo yakalanarak silahlı ev baskını, cinayet girişimi ve adam kaçırma suçlarından tutuklandı.

Hastaneye kaldırılan kadının akciğeri delindi ve yapılan kontrollerde hamile olduğu ortaya çıktı. Yetkililer, kurbanın durumunun stabil olduğunu açıkladı. Olayda yer alan erkek şüphelinin kimliği henüz belirlenemedi. Soruşturma devam ediyor.