Haberler

Manavgat'ta motosiklet kazası: Baba ve oğul yaralandı, 16 bin 848 TL ceza

Manavgat'ta motosiklet kazası: Baba ve oğul yaralandı, 16 bin 848 TL ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, ’DUR’ levhasına rağmen kavşakta yoluna devam eden otomobile çarpmamak için fren yapan sürücünün motosikleti devrildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 'DUR' levhasına rağmen kavşakta yoluna devam eden otomobile çarpmamak için fren yapan sürücünün motosikleti devrildi. Güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilen kazada, kaskları bulunmayan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki oğlu yaralandı. Baba ve oğula toplamda 16 bin 848 TL ceza uygulandı.

Kaza, Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayır Mezarlığı istikametinden Mehmet Akif Ersoy Caddesi yönüne seyir halinde olan Ömer Y. idaresindeki 07 BJU 235 plakalı motosiklet, kavşağa geldiği sırada Remzi Güven Caddesi'nden 3544 Sokak yönüne ilerleyen Servet K. yönetimindeki 01 AYB 07 plakalı otomobille karşılaştı.

Ömer Yılmaz, 'DUR' levhasına rağmen durmadan yoluna devam eden otomobile çarpmamak için fren yaptı. Motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Ömer Yılmaz ile arkasında yolcu olarak bulunan oğlu Ömer Asaf Y. yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Yaralı baba ve oğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsüne ve oğluna Yetersiz ehliyetten 11 bin 629 TL, kask kullanmamaktan 2 bin 500 TL, muayenesi bulanmaması sebebiyle 2 bin 719 TL olmak üzere toplamda 16 bin 848 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor! Tüm hesaplar sil baştan yapılacak
Ünlü ekonomist yorumluyor! Piyasalarda son durum ne?

Ünlü ekonomist yorumluyor! Piyasalarda son durum ne?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Ne hayallerle gelmişti
Orta Doğu'da savaş büyüyor! İran, Kuveyt'i füze ve İHA'larla vurdu

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Füze ve İHA'larla yangın yerine çevirdiler
Telefon ekranında arkadaşının kocasını görünce donup kaldı

Telefon ekranında arkadaşının kocasını görünce şoke oldu
Kaçkar Dağı'nda kaybolan İngiliz turist İçin ekipler seferber oldu

Kendi kendini ihbar edince nefes kesen kurtarma operasyonu başladı
İran korkunç tabloyu açıkladı: ABD saldırılarında 18 kişi öldü, 108 kişi yaralandı

İran korkunç tabloyu açıkladı! Çok sayıda ölü ve yaralı
Namazda tekmelediği kedi imamın başına çarptı! Şüpheli gözaltına alındı

Namaz sırasında skandal hareket! Polis hemen harekete geçti
Milas'ta maden faciası! 23 yaşındaki genç işçi hayatını kaybetti

Milas'ta maden faciası! Hayatının baharındaydı