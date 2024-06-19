Dünden beri alevlere teslim olan Çanakkale'de yangının ilerlemesi durduruldu

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün saat 16.05'te anızdan ormana sıçrayarak başlayan yangına müdahale, gün doğumuyla birlikte helikopter ve uçaklarla yoğunlaştı. Ciğerlerimizi yakan acı olaydan gelen ilk sevindirici haber ise alevlerin ilerlemesinin durdurulması oldu.

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