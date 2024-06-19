Dünden beri alevlere teslim olan Çanakkale'de yangının ilerlemesi durduruldu
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda çıkan yangının ilerlemesi durduruldu. Son duruma ilişkin bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Can kaybı yok, 575 hektar alan zarar gördü" ifadelerine yer verdi.
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün saat 16.05'te anızdan ormana sıçrayarak başlayan yangına müdahale, gün doğumuyla birlikte helikopter ve uçaklarla yoğunlaştı. Ciğerlerimizi yakan acı olaydan gelen ilk sevindirici haber ise alevlerin ilerlemesinin durdurulması oldu.
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