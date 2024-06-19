Üye Girişi
Haberler

Dünden beri alevlere teslim olan Çanakkale'de yangının ilerlemesi durduruldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda çıkan yangının ilerlemesi durduruldu. Son duruma ilişkin bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Can kaybı yok, 575 hektar alan zarar gördü" ifadelerine yer verdi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün saat 16.05'te anızdan ormana sıçrayarak başlayan yangına müdahale, gün doğumuyla birlikte helikopter ve uçaklarla yoğunlaştı. Ciğerlerimizi yakan acı olaydan gelen ilk sevindirici haber ise alevlerin ilerlemesinin durdurulması oldu.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Çanakkale Eceabat Çevre Doğa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Tehdit, yasak aşk, rüşvet! Kadın hakimle ilgili skandal iddialar

Tehdit, yasak aşk, rüşvet! Kadın hakimle ilgili skandal iddialar

 YouTuber Diamond Tema hakkında yakalama kararı

YouTuber Diamond Tema hakkında yakalama kararı

 İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti

İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti

 Rize'de İlçe Jandarma Komutanı, eşinin şüpheli ölümü sonrası tutuklandı

Rize'de İlçe Jandarma Komutanı, eşinin şüpheli ölümü sonrası tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title