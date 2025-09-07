Düğününe Saatler Kala İşten Çıkarılan Ceylan Civelek Direnişe Geçti

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki SAG Hidrolik fabrikasında çalışan ve düğününe saatler kala 'Kod 46' gerekçesiyle işten çıkarılan Ceylan Civelek, hayatının en mutlu günü olması gereken günde soluğu fabrika önündeki direniş çadırında aldı.

DİSK/Birleşik Metal-İş üyesi olan ve Hendek'te bulunan SAG Hidrolik fabrikasında çalışan Ceylan Civelek, düğününe saatler kala 'Kod 46' gerekçesiyle telefonuna gelen bir mesaj ile işten çıkarıldığını öğrendi. Hayatının en mutlu günü olması gereken günde işsiz kaldığını öğrenen Civelek, gelinliğiyle fabrika önündeki direniş çadırına giderek işçi arkadaşlarının yanında yer aldı. Birleşik Metal-İş Sendikası, SAG Hidrolik'te üyelerine yönelik tazminatsız işten çıkarmaları kabul etmeyeceklerini açıklayarak direnişin 26'ncı gününde fabrika önünde mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.

"Düğününe saatler kala mesaj ile iş akdinin feshedildiği söylenildi"

Sendika temsilcisi yaşanan mağduriyeti, "Hendek'te kurulu olan SAG Hidrolik fabrikası önünde örgütlendik. SAG Hidrolik çalışanları, anayasal haklarını kullanarak Birleşik Metal İş Sendikası'na üye oldular. Üye olduktan sonra Birleşik Metal İş Sendikası Bakanlıktan yetkisini aldı. Yetki aldıktan sonra iş yerinden işveren bunu hazmedemedi. Hazmedemeyince de öncelikle Onur arkadaşımızın iş haddini feshetti. Hem de 46'ncı maddeden iş hakkını feshetti. İşten atıp mağdur ettiği yetmiyormuş gibi 46'ncı madde dediğimiz yüz kızartıcı suçtan; hırsızlık, darp, taciz aklınıza ne geliyorsa yani iş bulamasın işverenler bunu işe almasın diye mağduriyetini arttırıyor. Biz de bunun akabinde iş yerinde çadırımızı kurduk. Tam 26 gündür kapı önünde direniyor, eylemimizi yapıyoruz. İşveren bununla yetinmedi, yine öncü kadrolarımızdan Ceylan Civelek arkadaşımızın düğününe saatler kala bir telefon mesajıyla iş akdinin feshedildiğini söyledi. ve yine aynı şekilde 46'ncı maddeden. Arkadaşlarımızın haklarını, hukukunu ararken bize diyorlar ki gidin mahkemede hakkınızı arayın. Hukuk yoluyla hakkınızı arayın. Hukuk yoluyla hakkımızı arayacağız ama şimdi düğün arifesinde düğününe saatler kala işten atılması bu hangi vicdana sığar? Bunun adına ne diyebiliriz?" sözleri ile anlattı.

"Hakkımı bırakmayacağım"

Gelinliği ile fabrika önüne gelen ve yaşadığı haksızlığa tepki gösteren Ceylan Civelek ise, "Biz anayasal hakkımızı kullandık, DİSK'i tercih ettik, sendikalı çalışmak istedik. Onlar bizi gereksiz sebeplerle işten çıkardılar. Beni bir mesaj ile 'Kod 46' ile işten çıkardılar. Ben bir kere bile tutanak yemiş bir insan değilim. İşime düzenli gelirim, devamsızlığım bile yoktur. Haksızlığa uğradım ve hakkımı aramak istiyorum ve bu yolda da ilerleyeceğim. Hakkımı SAG Hidrolik'e bırakmayacağım" ifadelerine yer verdi. Gelin ve damat, fabrika önündeki kısa eylemin ardından sendika temsilcilerinin takı hediyesiyle uğurlanarak düğün salonuna geçti.

Öte yandan, işten çıkış kodu 'Kod 46' ise "İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması" anlamına geliyor. - SAKARYA