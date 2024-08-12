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Düğünde sinirlendiği çocuğunu yere vurdu

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Konya'nın Meram ilçesinde düğün salonunda yanlarından uzaklaşan çocuğunu yakalayan bir baba, çocuğu havaya kaldırıp yere attı. Dehşete düşüren anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'da bir baba, düğün salonunda yanından uzaklaşan çocuğunu havaya kaldırıp yere attı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma akşamı merkez Meram ilçesinde bulunan düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğüne gelenler arasında bulunan küçük bir çocuk yakınlarının yanından ayrılıp salonunun içine girdi. Bu çocuğu takip eden başka bir çocuk da peşinden koştu. Bu sırada babası ve annesi olduğu iddia edilen iki kişi de salonunun kapısına geldi.

O ANLAR KAMERADA

Diğer çocuğun yanında getirdiği küçük çocuğu birden havaya kaldıran babası olduğu öne sürülen şahıs, çocuğu birden yere attı. Bu sırada içeriden çıkan bir kadın da öfkeli adamı çocuğun yanından uzaklaştırmaya çalışarak tepki gösterdi. Çocuk ve yanındakiler yürüyerek uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Konya Meram Baba İnsan Hakları 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Ali Snr:

yaziklar olsun baba tutuklansin

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adem alemdar:

arada olur öyle şeyler

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mustafa SsSsS:

Söylenecek Çok Söz Var Ama En Makbulü...'Herkes Anne Baba Olmasın'.

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Abdullah Arslan:

Hep söylüyoruz evlilik için sarlat değiştirilmeli Kan tahlili yerine. Psikaytrik rapor şart Cocuk gelişimi eğitimi almak sarti Sosyal ve insanlar arası iletişim eğitimi sarti

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Sihirbazın Çırağı:

IQ 120'nin altı olan kişiler devlet memuriyetine alınmamalı, sürücü ehliyeti alamamalı, fork lift veya caraskal kullanamamalı, evlendirilmemelidir, askerlik yaptırılmamalıdır. Oysa ülkemizde bunun tam tersi uygulanmaktadır. IQ 120'nin üstü evlendirilmiyor, yerine patronun çocuğu yönetici yapılıyor kendi vasıfsız işçi kalıyor; mülakatla devlet memuru olup bankamatik yetkisiyle donatılıyor. Sonuç ülkemiz nasılsa na böyle oluyor.

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Sihirbazın Çırağı:

Bir de unutmadan sorayım: Yine mi konya ?

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Kadir Tokay:

Baba, baba olmayınca istersen 20 yıl hapis ver, çıkınca yine çocuğuna yapacağını yapar. Çünkü baba olması için önce adam olması lazım.

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