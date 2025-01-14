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Düğünde Maganda Kurşunuyla Vurulan Çocuğun Dehşet Anları

Düğünde Maganda Kurşunuyla Vurulan Çocuğun Dehşet Anları
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Adana'da bir düğünde havaya açılan ateş sonucu 9 yaşındaki bir çocuk kafasından vurularak ağır yaralandı. Müzisyen Fatih Çağlar, olay anını anlatarak durumu protesto etti ve düğünlerde silah sıkılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Düğünde çocuk kafasından vurulmuştu: Müzisyen dehşet anlarını anlattı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde müzisyen düğünde maganda kurşunuyla vurulan 9 yaşındaki çocuğun kafasından vurulup ağır yaralandığı anları anlatarak, düğünde sık sık silah sıkılmaması için uyarı anonsu yaptığını ancak buna rağmen ateş açılınca çocuğun vurulduğunu söyledi.

Turgutlu Mahallesinde 11 Ocak günü 9 yaşındaki Kemal Azgın, ailesiyle birlikte akyam akrabalarının düğününe gitmiş havaya açılan ateş sonucu ağır yaralanarak Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Düğünde saz çalan müzisyen Fatih Çağlar, yaşanan dehşet anlarına anlattı.

"Üstüme boş kovan yağıyordu"

Yıllardır düğünlerde sahne aldığını belirten Çağlar, "Düğüne başlamadan önce silah sıkılmaması için anons yaptık. Silah sıkılırsa jandarmanın müdahale edeceğini söyledik. Cumartesi günü gene ikindi sahne aldık. Akşam gelin damat geldi. İstekleri almadan önce düğünde silah sıkılması yasak diye yine uyarı yaptık. Gelin damat geldi. Yoğun bir silah atışı başladı. Sık sık anons ettik. Benim elimde bağlama olduğu için kendimi koruma durumumda yok. Saat 22.10 sularıydı. Önüm kapalı, pisti göremiyordum. Bir yandan sıradaki şarkıya hazır ediyordum, bir yandan silah atışı yoğun devam ediyordu. Üstüme boş kovan yağıyordu. Bedenim orada olsa da ruhum orda değildi. Sonra evin önünde çalarken evin balkonundan uzun namlulu silah ateşlendi, 30 kadar el ateş edildi, tahminim yedek şarjör takıldı, tekrardan ateşlendi. O esnada tam mermi biterken bizim üzerimize beton parçaları döküldü. Evin duvarına isabet ettiğini tahmin etim ve aradan 10 saniye geçmeden düğünde kargaşa oldu. Müziği kestik kavgamı çıktı dedim ve çocuğu yerde yatarken gördüm. İnsanlar panikle ne yapacağını şaşırdı. Babası sanırım çocuğu kucağına aldı cansız gibi yatıyordu zaten kucakladı hastaneye götürmek için çıktılar" dedi.

Çağlar, "Jandarma zaten izin alırken düğünlere silah sıkılmaması için defalarca uyarıyor. Benimde düşüncem şu düğünde silah sıkarak kimse kahraman olmadı. Gazi olmadı ama katil oldu. İnsanlar istemeden katil olabiliyor. Mutlulukla silahın bir bağı olamaz. Düğünde lütfen silah kullanılmasın. Bireysel silahlanmaya karşıyım" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - 3.Sayfa
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