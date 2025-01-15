Üye Girişi
Haberler
Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü
Polis memurunun ailesinden 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı

Polis memurunun 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı
İmralı görüşmeleri devam ederken Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Arkadaşlara talimatı verdim

İmralı görüşmeleri devam ederken Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Göktaş'a randevu vermiyor mu? Bomba iddiaya yanıt geldi

Bomba iddiaya jet yalanlama

Maganda kurşunu 9 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da düğünde havaya ateş açılması sonucu başından vurulan 9 yaşındaki çocuk, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Maganda kurşunu bir can daha aldı. Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Turgutlu Mahallesi'ndeki bir evin önünde 13 Ocak'ta düzenlenen bir düğünde havaya ateş açıldı.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunlardan biri başına isabet eden 9 yaşındaki K.A. ağır yaralanarak Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde 2 gündür yaşam mücadelesi veren çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Maganda kurşunu 9 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

10 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Düğünde uzun namlulu silahlarla da ateş açıldığı iddia edilen olaydan sonra jandarma ekipleri 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüphelinin ifadeleri sürüyor.

Maganda kurşunu 9 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna net yanıt
img

Ev ve araba almak isteyenler o tarihe odaklandı
img

Cinsellik sorusuna olay yanıt! Saba Tümer kahkahalara boğuldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı
Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor

Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor
Serenay Sarıkaya ifade verdi! Gülerek girdiği adliyeden ağlamaklı çıktı

Sipariş soruya ezbere yanıt! Gülerek girdiği adliyeden ağlayarak çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.