Düğün Salonunda Silahlı Saldırı: Polise Saldıran Grupla Gergin Anlar

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir düğün salonunda silah sıkıldığı ihbarıyla giden polis ekiplerine bir grup tarafından tekme ve yumruklu saldırı gerçekleştirildi. Olayda biber gazı kullanılarak saldırganlar etkisiz hale getirildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir düğün salonunda silah sıkıldığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekiplerine bir grup tarafından tekme ve yumruklu saldırı gerçekleştirildi. Vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen saldırıda, grup biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirilirken, olayın ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay, 17 Eylül Çarşamba günü Zafer Mahallesi Kobuleti Caddesi'nde bulunan bir düğün salonu yakınında meydana geldi. Burada araç içerisinden havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, çevrede araştırma yapmaya başladı. Bu esnada ihbara konu olan siyah renkli bir otomobil durdurularak araçta bulunan iki kişiye inmeleri söylendi. Otomobil sürücüsü Ş.D. (29) ve ön koltuktaki D.S. (31) araçtan indirildiği sırada D.S., görevli polis memurlarını itekleyerek küfür etti; yanında bulunan gruptan da eklenen saldırganlar, polislere tekme ve yumrukla saldırdı. Müdahale sırasında polis memurları darp edilirken, takviye ekiplerin gelmesiyle kademeli güç ve biber gazı kullanılarak saldırganlar etkisiz hale getirildi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay yerinden kaçmaya çalışan ve polise saldıran D.S. ile birlikte Ş.A. (20), M.Ş.K. (26) ve Ş.D. (29) isimli olan ve çok sayıda suç kayıtları da bulunan şüpheliler yakalanarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, 18 Eylül günü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
