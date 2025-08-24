Düğün konvoyunda korkunç kaza! Gelin hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Gelin, düğün salonuna gitmek yerine hastaneye kaldırıldı.

Samsun-Sinop karayolunda edinilen bilgilere göre, Sinop istikametine seyir halinde olan İbrahim Balkal idaresindeki otomobil, aynı istikamete giden Emre Mert yönetimindeki gelin arabasının sağından geçmek istedi.

GELİN ARABASINA ÇARPTI

Ancak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil gelin arabasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle gelin arabası refüjdeki bariyerlere çarparak, karşı şeride geçti.

GELİN HASTANEYE KALDIRILDI

Kazaya neden olan araç ise yaklaşık 50 metre ileride durabildi. Kazada gelin Selin Cingöz (25) ve aynı araçta bulunan Nisanur Özçelik (24) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.