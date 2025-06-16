Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açıldı: 10 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açıldı: 10 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde düğün konvoyundan açılan ateş sonucu 10 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı, çocuğun sağlık durumu iyi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde düğün konvoyundan açılan ateş sonucu, 10 yaşındaki bir çocuk yaralanırken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Kuyucak ilçesi Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Buharkent ilçesi Feslek Mahallesi'ne gelin almaya giden düğün konvoyu, gelini aldıktan sonra Kuyucak ilçesi Karapınar Mahallesi'ne geri döndüğü esnada, 2 kişi havaya ateş açtı. Açılan ateş sonucunda mermi, o sırada konvoyu izleyen 10 yaşındaki Y.K. isimli çocuğun koluna isabet etti. Bir anda kanlar içinde kalan çocuğun ailesi sinir krizi geçirerek fenalaşırken, ateş açan şahıslar ile mahalleli arasında tartışma çıktı. Yapılan ihbar üzerin bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralanan çocuğu Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri mahallede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Havaya ateş açan 2 şüphelinin gözaltına alındığı olay sonrasında, köye giriş çıkışların bir süre kapatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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