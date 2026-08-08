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Novorossiysk Açıklarında Dron Saldırısına Uğrayan Türk Gemisi Samsun'a Getirildi

Novorossiysk Açıklarında Dron Saldırısına Uğrayan Türk Gemisi Samsun'a Getirildi
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Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında dron saldırısına uğrayan, 13 Türk mürettebatın bulunduğu Kamerun bayraklı Nadezhda isimli Ro-Ro gemi, makine arızası nedeniyle yedeklenerek Samsun Limanı'na getirildi. Saldırıda gemi büyük hasar alırken, 9 Türk mürettebat tedavilerinin ardından Türkiye'ye döndü. Kaptan ve 3 mürettebatın tedavisi sürerken, yabancı uyruklu mürettebatın ülkelerine gönderileceği belirtildi.

Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında dron saldırısına uğrayan, 13 Türk mürettebatın bulunduğu Türk sahipli ve Kamerun bayraklı Nadezhda isimli Ro-Ro gemi, makine arızası nedeniyle yedeklenerek Samsun Limanı'na getirildi. Saldırı sonrası gemide oluşan büyük hasar dikkat çekti.

Rusya'dan Samsun'a seyir halinde olan ve 22 mürettebatın bulunduğu gemi, 3 Ağustos 2026 günü saat 17.50 sıralarında Rusya'nın Novorossiysk Limanı'nın yaklaşık 20 mil açığında saldırıya uğradı. Saldırının ardından Rus askeri kuvvetleri tarafından kurtarılan gemideki mürettebatın tedavilerine başlandı. Gemide bulunan 13 Türk mürettebattan 9'unun tedavilerinin tamamlanmasının ardından 6 Ağustos'ta Krasnodar-Antalya uçuşuyla Türkiye'ye geldikleri, buradan aktarmalı uçuşla Samsun'a ulaştıkları öğrenildi.

Yaralı mürettebattan gemi kaptanı Yalçın Şahin, stajyer Emircan Kılıç, güverte stajyeri Mert Necip Kuzucular ve gemici Furkan Hardal'ın tedavilerinin ise devam ettiği belirtildi. Yabancı uyruklu mürettebatın tedavilerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine gönderileceği öğrenildi.

Dron saldırısı nedeniyle makine dairesinde meydana gelen hasar sonucu hareket edemeyen gemi, MİRA isimli gemi tarafından yedeklenerek Samsun'a getirildi. Samsun açıklarında römorkörler tarafından teslim alınan gemi, limana çekildi. Gemiye deniz polisi de eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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