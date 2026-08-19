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Ehliyetsiz driftçiye 690 bin TL ceza

Ehliyetsiz driftçiye 690 bin TL ceza
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Eskişehir’de drift yaparken görülen ve evinin önünde polis tarafından durdurulan ehliyetsiz sürücü yaya olarak kaçarken, şahsa 690 bin TL ceza kesildi.

Eskişehir'de drift yaparken görülen ve evinin önünde polis tarafından durdurulan ehliyetsiz sürücü yaya olarak kaçarken, şahsa 690 bin TL ceza kesildi. Aracın otoparka çekileceğini öğrenen sürücünün babaannesi ise balkona çıkarak polislere ricada bulundu.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, dün gece 43 RC 655 plakalı Tofaş marka aracıyla drift yapan A.Y.'yi durdurmak istedi. Polisin uyarıları doğrultusunda sürücü, Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi Özcanlılar Sokak'taki evinin önünde durduruldu. Ekiplerin işlemleri sırasında A.Y., yaya olarak kaçmaya başladı. Bir süre sonra aracına tekrar yaklaşmak isteyen şahıs, polisleri fark edince yeniden kaçarak uzaklaştı. Denetimlerde sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Sivil Trafik Ekipleri, kaçan sürücüye farklı ihlallerden toplam 690 bin TL idari para cezası uygulandı.

Balkondan cezai işlemleri izledi

İşlemlerin ardından araç çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına kaldırıldı. Aracın götürüleceğini öğrenen A.Y.'nin babaannesi ise balkona çıkarak polis ekiplerinden aracın çekilmemesini rica etti. Üzüntüsü gözlenen yaşlı kadın, ekiplerin uyguladığı cezai işlemleri balkondan takip etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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