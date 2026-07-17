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Samsun'da pencereden düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun'da pencereden düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde down sendromlu 16 yaşındaki Demircan Demirbilek, evlerinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 2. kattaki evin penceresinden düşen down sendromlu 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Demircan Demirbilek, 2. kattaki evlerinin penceresinden arka bahçeye düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, evin arka bahçesinde hareketsiz yatan bir erkek çocuğu buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Demircan Demirbilek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri adreste gerekli incelemeleri yaparken, ölen çocuğun cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Demircan Demirbilek'in yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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