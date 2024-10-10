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Olay yaratacak iddia! Canlı yayında domuz etinin en çok kullanıldığı ilin adını verdi

Olay yaratacak iddia! Canlı yayında domuz etinin en çok kullanıldığı ilin adını verdi
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Türkiye'nin ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf, ürünlerinde domuz eti kullandığı iddialarıyla büyük bir skandalın odağına yerleşmesinin yankıları sürerken gazeteci Barış Yarkadaş, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. 5 restoran zincirinin sahiplerine ayrı ayrı sorduğunu belirten Yarkadaş, dpmuz etinin en çok Adana'da kullanıldığını ifade etti.

Türkiye, günlerdir 'domuz eti' skandalını konuşuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, geçtiğimiz günlerde taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınlamasıyla gıdalara karıştırılan ürünler tüm Türkiye'yi şaşkına çevirmiş ve özellikle 200'den fazla şubesi bulunan Köfteci Yusuf'ta da domuz eti tespit edilmesi infial uyandırmıştı. Olayın yankıları sürerken gazeteci Barış Yarkadaş, etlerde domuz eti kullanımıyla ilgili öğrendiği çok çarpıcı bilgileri anlattı.

CANLI YAYINDA İLİN İSMİNİ DE VERDİ

TV100 canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Barış Yarkadaş, 5 restoran zincirinin sahiplerine ayrı ayrı sorduğunu belirterek domuz eti kullanımının en yaygın olduğu illerin başında Adana'nın geldiğini ifade etti.

"ADANA AYAĞA KALKACAK"

Barış Yarkadaş'ın açıklamaları şu şekilde; "Ben bugün Türkiye'nin en tanınmış restoran zincirlerinin sahiplerini aradım. İşte Adana satan, Urfa satan falan filan, kebap vesaire satan. Dedim ki 'Bu domuz eti bu köftenin, bu kebabın içine nasıl karışıyor?' Bak dedikleri şu; Türkiye'de dediler 5-6 tane ciddi et satan zincirler var. İsimlerini vermeyeyim tamam mı. Bunlar dedi gıda mühendisleri aracılığıyla ürünlerini biz gider sabah teklif alırız ya da bir gün önceden teklif alırız, gıda mühendislerinin raporlarını görürüz ne eti olduğunu biliriz, kaç günlük et olduğunu biliriz, alır getirir dükkanımızda satarız. Peki dedim abi bu domuz nerede karışıyor. Domuz şurada karışıyor dedi; senin etin geldiğinde dedi, adam sürümden kazanmak, daha çok satmak, daha çok müşteri çekmek için yakaladığı domuzu bir yerde kes istiyor ve o domuzu getirip kuyruk yağını, etini... İl de verdiler. İl il anlattılar da şimdi tantana çıkacak vay efendim diye... Adana. En çok dedi, Adana'da domuz olur dedi. Adana'da dedi domuz çok olur, 3 tane kebapçı arkadaşım. Gerçekten. Hayır Adanalı şimdi... Adana ayağa kalkacak. Bunlar diyor ki yaban domuzunu gidiyor yakalıyorlar...

"ETLER BİRBİRİNE BENZİYOR, RUHUN ANLAMAZ"

Anlattığı şu bak, Türkiye'nin çok önemli bir kebapçısı şunu söyledi; domuz etini kasapta dedi kıyma eti olarak satarlar. Hazır çekilmiş kıyma hileye çok açıktır, ruhunuz bile anlamaz. Domuz etini getirir dedi köftenin içine katarlar, etler dedi birbirine benzediği için bunu dedi Fransa'da ve Cezayir'de çok yaparlar dedi. Cezayir'de Müslüman memleket. Hiç dedi ruhun anlamaz. Bunu şunun için yapıyorlar dedi; domuz etinin Türkiye'de bir piyasası olmadığı için, çok az kasapta domuz eti satıldığı için çok çok az yerde satıldığı için, tüketilmediği için mali bir karşılığı yok, bunu getirir dedi katarlar, sen dedi dana eti yiyorum diye domuz etini yersin, köfteyi de yersin dedi, ona biraz da sos kattı mı Allah'ın kulu anlamaz dedi. 'Peki bu yaygın mı?' dedim. 5 tane restoran zincirinin ayrı ayrı sahiplerine sordum, hani yanılmamak için.

Söyledikleri şu; Türkiye'de ne yazık ki çok yaygın dediler. Domuz eti kullanımı. Ama şunu unutmayın dediler ısrarla beşi de, dediler ki; büyük firmalardan aldığımız etlerde böyle bir şey olmaz. Onlar zaten gıda mühendislerinin raporlarıyla çıkıyor. Biz kendimiz görerek alıyoruz. Bütün hile hurda mutfakta oluyor.

Daha önceden kesilmiş vurulmuş domuzlar gece dedi getiriliyor ve bunun dedi bakın en acısı şu iki hukukçu arkadaşımız var burada, bak mesela bir restoran sahibi arkadaşımız dedi ki şu anda yayını izliyor at eti satmanın hiçbir cezası yok dedi. Her gün dedi gazetelerde dedi görüyorsun."

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Barış Yarkadaş Türkiye 3-sayfa Güncel Yaşam Adana

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