Domuz eti skandalı sonrası vatandaşlara uyarı: Bu belirtileri görürseniz hastaneye koşun

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı kusurlu ürünler listesi ve 200'den fazla şubesi bulunan Köfteci Yusuf'un bazı şubelerindeki ürünlerde domuz etine rastlanması ülke genelinde büyük ses getirdi. Olayın yankıları sürerken uzmanlar, domuz etinin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri konusunda vatandaşları uyardı.İşte domuz etinden kaynaklanabilecek hastalıklar hakkında bilmeniz gerekenler...

DOMUZ ETİ SİROZU TETİKLİYOR

Ottawa Üniversitesi'nin araştırmaları, domuz eti tüketimi ile karaciğer sirozu arasında bir ilişki tespit etti. On altı farklı ülkedeki domuz eti, sığır eti, yağ ve alkol tüketimi istatistiklerine dayanan çalışmada, domuz eti yemenin siroz riskini artırdığına dair bulgular ortaya koydu.

ÖLÜMCÜL TRİŞİN HASTALIĞI

Bir diğer önemli sağlık riski, domuz etinden insanlara geçebilen trichinella (trişin) hastalığı. Bu hastalık, trichinella enfekte domuz etinin tüketilmesi veya bu tür domuz gübresinin kullanılması yoluyla bulaşabilir. Ancak trichinella, domuzlarda ciddi bir hastalığa yol açmazken, insanlarda oldukça tehlikeli ve ölümcül sonuçlar doğurabilir.

KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTTIRIYOR

Domuz eti, içerdiği yüksek yağ oranıyla dikkat çekiyor. Bu yağ, vücuda alındığında kan dolaşımına geçiyor ve aşırı miktarda yağın, atardamarların sertleşmesine, yüksek tansiyona ve kalp krizi riskine yol açabileceği bildiriliyor. Ayrıca, domuz yağında bulunan "sutoksin" adı verilen zararlı maddeler, vücutta birikerek lenf bezlerinin aşırı çalışmasına neden olabilir. Bu durum, özellikle çocuklarda lenf düğümlerinin iltihaplanmasına ve şişmesine yol açarak boğaz bölgesinde anormal bir şişlik oluşturabilir; bu nedenle, bu hastalığa "domuz hastalığı" ya da skrofuloz deniliyor.

KİREÇLENME, BEL FITIĞI İLTİHAPLANMALARA NEDEN OLUYOR

Domuz etinde bulunan yüksek miktardaki sümüksü bağ dokusu, vücuda alınan kükürt miktarını artırabilir. Aşırı kükürt alımı, eklemlerde iltihaplanma, kireçlenme ve bel fıtığı gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Ayrıca, domuz etindeki büyüme hormonu, vücutta şişkinlikler ve iltihaplanmalara neden olabilir; bu durum, burun, çene, el ve ayak kemiklerinin anormal büyümesine ve yağlanmasına yol açabilir. Büyüme hormonunun en tehlikeli etkilerinden biri ise kanser riskini artırması...

DERİ HASTALIKLARINI ARTTIRIYOR

Domuz eti, deride kaşıntı ve iltihaplanmalara sebep olan maddeler de içermektedir. Bu durum, egzama, dermatit ve nörodermatit gibi deri hastalıklarına zemin hazırlayabilir.