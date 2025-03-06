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Dolandırıcılıktan Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

Dolandırıcılıktan Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı
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Afyonkarahisar'da jandarma, dolandırıcılık suçundan 3 yıl hapis cezasıyla aranan Y.S.'yi yakalayarak adliyeye sevk etti. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da 3 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemede Y.S., isimli şahsın dolandırıcılık suçundan 3 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çay ilçesi Yeşilyurt köyünde yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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