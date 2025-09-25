Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan fenomen Talu çifti tahliye edildi

Sosyal medyada kazandıkları ünü kullanarak reklam ücreti altında yaklaşık 3 milyon lira topladıktan sonra yurt dışına kaçarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomenleri Beril ve Kıvanç Talu tahliye edildiler.

Sosyal medya fenomenleri Kıvanç Talu ve Beril Talu çiftinin yaklaşık 3 milyon 17 bin liralık vurgun yapıp yurtdışına kaçtıkları iddiasıyla, 5 Ocak 2024'te Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldikleri sırada gözaltına alındı.

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

Anadolu Adliyesi'nde savcılıkta ifadeleri alınan Beril ve Kıvanç Talu 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık' suçundan çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Olayla ilgili Talu çiftinin yargılandıkları davanın görülmesine bugün İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Kıvanç ve Beril Talu kaldıkları cezaevinden getirildi. Tutuksuz sanık Ertan Koç, müştekiler ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu.

"KESİNLİKLE DOLANDIRICILIK KASTI YOK"

Mahkemede söz verilen tutuklu sanık Kıvanç Talu savumasında, "Ortada bir dolandırıcılık söz konusu değildir. Müştekilerden alınan paralar yaptığımız reklam işlerinin finansmanını sağlamak için alınan paralardı. Elde ettiğimiz karı elde edince bu paradan müştekilere ödemeler yapıyorduk bu işlerle eşim Beril Talu ilgileniyordu. Ben sadece markalarla olan anlaşmalara fikir üretip reklam kampanyaları çekiyorduk.

Kesinlikle dolandırıcılık kastı yoktur. Bir süre sonra ülke ekonomik kriz yaşayınca bizde ödemeleri almakta ve ödemekte zorluk yaşadık. Biz zaten bu paraları ödüyorduk. Ancak 21 aydır cezaevindeyiz bu sebeple de ödemeler de sekteye uğradı. Telefonlarımızın kapanış sebebi medyada çıkan yalan haberlerdi. Biz zaten yurt dışına çıktıktan 2 gün sonra hakkımızda dolandırıcı diye yalan haberler çıktı. Bu haberler üzerine anlaşmalarımız iptal olunca biz kendimiz geri döndük" dedi.

"PARALARI GERİ ÖDEMEME KASTI İLE HAREKET ETMEDİM"

Tutuklu sanık Beril Talu ise savunmasında, "Şirketin işlerini yürütmek amacıyla almış olduğum vekaletname yoktur. Ben müştekilerin Whatsapp bilgilendirme mesajlarında ya da diğer bilgilendirmelerde şirketin adını yazmadım. Müştekilerin bazılarıyla ilk irtibat kurduğumda zaten faizle geri ödeme şartı ile para göndermiş oluyorlardı. Kesinlikle paraları geri ödememe kastı ile hareket etmedim" dedi.

TAHLİYE EDİLDİLER

Tüm sanıkların üzerine atılı olan 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçunun vasıf ve mahiyetinin değişerek 'Basit Dolandırıcılık' suçu kapsamına girebileceği ihtimalini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, suçun değişmesi halinde uzlaşma hükümlerinin uygulanması için dosyanın oy çokluğu ile savcılığa gönderilmesine karar verdi. Sanıklarının tutuklu kaldığı süreyi de göz önünde bulunduran mahkeme Beril Talu ve Kıvanç Talu çiftinin tahliye edilmesine hükmetti. Heyette bulunan 1 üye hakim, tahliye kararına şerh koydu.