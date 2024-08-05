Doktor kadını şok eden karar: Evindeki tüm parayı çalıp serbest kaldılar

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uzman Doktor olan İnci Yurt'un evine giren S.Y.(24) ve B.V. (20), 2 milyon 500 bin TL değerinde ziynet eşyayı ve parayı çaldı.

S.Y.(24) ve B.V. (20) cerrahi maske ve eldiven kullanarak dilenci kılığı ile aparat kullanarak kapının dilini düşürüp Doktor İnci Yurt'un evine girdi. Hırsızlar, evi dağıtmadan 2 milyon 500 bin TL değerinde ziynet eşyayı ve nakit parayı aldı. İki hırsız, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin planlı çalışmaları sonucu saklandıkları evde yakalandı.

30'DAN FAZLA SUÇLARI VAR

Polis, sicilleri kontrol edilen iki hırsızın evlerden hırsızlık suçundan 30'dan fazla suç kayıtlarının olduğunu tespit etti. Polis sorgusundan sonra Samsun Adliyesine sevk edilen hırsızlar için savcı, tutuklama talep etti. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan iki hırsız, serbest kaldı.

Yurt ise hırsızların serbest kalmasına sitem ederek 'Adalet' istedi. Yurt, "30 yıllık meslek hayatım boyunca biriktirdiğim ziynet eşyalarım hırsızlar tarafından çalındı. Serbest kalan hırsızların tutuklanmasını istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.