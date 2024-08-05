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Doktor kadını şok eden karar: Evindeki tüm parayı çalıp serbest kaldılar

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Samsun'da yaşayan Doktor İnci Yurt'un evinden 2 milyon 500 bin TL değerindeki altını çalan hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Nöbetçi mahkemeye tutuklama talebiyle sevk edilen hırsızlar, serbest kaldı. Parası çalınan Yurt ise, "Adaletin yerini bulmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uzman Doktor olan İnci Yurt'un evine giren S.Y.(24) ve B.V. (20), 2 milyon 500 bin TL değerinde ziynet eşyayı ve parayı çaldı.

S.Y.(24) ve B.V. (20) cerrahi maske ve eldiven kullanarak dilenci kılığı ile aparat kullanarak kapının dilini düşürüp Doktor İnci Yurt'un evine girdi. Hırsızlar, evi dağıtmadan 2 milyon 500 bin TL değerinde ziynet eşyayı ve nakit parayı aldı. İki hırsız, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin planlı çalışmaları sonucu saklandıkları evde yakalandı.

30'DAN FAZLA SUÇLARI VAR

Polis, sicilleri kontrol edilen iki hırsızın evlerden hırsızlık suçundan 30'dan fazla suç kayıtlarının olduğunu tespit etti. Polis sorgusundan sonra Samsun Adliyesine sevk edilen hırsızlar için savcı, tutuklama talep etti. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan iki hırsız, serbest kaldı.

Yurt ise hırsızların serbest kalmasına sitem ederek 'Adalet' istedi. Yurt, "30 yıllık meslek hayatım boyunca biriktirdiğim ziynet eşyalarım hırsızlar tarafından çalındı. Serbest kalan hırsızların tutuklanmasını istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (34)

Sonby Erdm:

şaşırdıkmı hayır yaşasın muz cumhuriyeti

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Bidüşün:

Bu tip hakimler ülkeyi kaosa sokmak için bu şekilde karar veriyorlar bence,

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5
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Halo Dayı:

aynen öyle

yanıt199
yanıt4
İhsan BAŞERLİ:

Kazayla Hakimin evini soymadıkça sorun yok. 30 olan suç kaydı 100 olabilir durmak yok yola devam yani. ADALET güçlüye göre işliyor maalesef.

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Ahmet :

Şeriata laf atanlardan yorum alalım 30 hırsızlık kaydı varmış şeriat olsaydı ilkinde ne olurdu bileniniz var mı yaşasın seriat

263
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Cem Demirkaya:

Abla bankaların kasasını kullan bundan sonra . cinayet zanlıları bile bir süre sonra serbest kalıyor buna şaşırmamak gerekiyor dikkatli olun

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4
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masteng aston:

Simit cal iceri atarlar milyinlsr calarsan serbestsin cozemiyorum

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4
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Doğrucu Mahmut:

Bu ülkede adalet sadece bir parti ambleminde kalmış..

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12
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Arifcan Balıkcı:

Çok zor abla

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sezgin sucin:

çok zor çünkü beraber yapıyolar bu işi

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