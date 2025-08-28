Doğum günü kutlamasıyla ilgili iddialara yanıt

25 Ağustos günü Elif Laçin'in arkadaşlarının organize ettiği doğum günü kutlamasıyla ilgili çıkan haberlere açıklama geldi.

Elif Laçin tarafından yapılan açıklamada, son günlerde basında yer alan "2 milyon TL harcandı", "10 binlerce liralık hediyeler dağıtıldı" gibi iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Organizasyonun yakın dostları tarafından düzenlendiği ifade edilirken, katılan firmaların da arkadaşları ve ev sahipleri olduğu vurgulandı.

Hediye konusu hakkında ise, misafirlere dağıtılan kolyelerin promosyon ürünler olduğu, tanesi 21 bin TL gibi rakamların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Hediyelerin bir dostları tarafından jest amacıyla verildiği, ayrıca kişisel olarak da birkaç küçük hediyenin dağıtıldığı aktarıldı.

Elif Laçin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Benim için dostlarımın düzenlediği bir kutlamaydı. Milyonlar harcanmış gibi gösterilmesi, özel sanatçı çıkarılmış gibi çarpıtılması beni derinden üzdü. Siyasetle resmi bir bağım yok, yalnızca gönül bağımdan ötürü aktifim. Bu haberlerle şahsım ve itibarım hedef alınmak isteniyor."

Doğum günü kutlamasına katılan sanatçı Cengiz Kurtoğlunun da aile dostu olduğunu vurgulayan Elif Laçin, davete katılarak "babalık yaptığını ve şeref verdiğini" belirtti. Laçin, söz konusu haberlerin maksatlı olduğunu dile getirdi.