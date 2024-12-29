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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde okullar iki gün tatil

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde okullar iki gün tatil
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İki ayrı doğal gaz patlamasında 15 kişinin yaralandığı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde okullar 2 gün tatil edildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen iki ayrı doğalgaz patlamasında 15 kişinin yaralanmasının ardından okullar 2 gün tatil edildi.

Doğalgaz patlamalarında 15 kişinin yaralandığı Darıca'da okullar 2 gün tatil edildi

DARICA'DA OKULLAR 2 GÜN TATİL

Darıca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde kamu ve özel okullar ile kreşler, 30-31 Aralık tarihlerinde iki gün süreyle tatil edilmiştir" denildi.

Doğalgaz patlamalarında 15 kişinin yaralandığı Darıca'da okullar 2 gün tatil edildi

NE OLMUŞTU

Patlamada 13 kişi yaralanırken, dairelerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edilmişti. Yaşanan ikinci patlamada ise 2 kişi yaralanmıştı. PALMET'ten yapılan yazılı açıklamada, 28 Aralık'ta yaşanan hat hasarı nedeniyle Darıca'da doğal gaz hatlarının kontrolü için gaz arzının kesildiği belirtilerek, kontrollerin tamamlanmasının ardından 29 Aralık itibarıyla kademeli olarak doğal gaz kullanımına başlanacağı aktarılmıştı.

Doğalgaz patlamalarında 15 kişinin yaralandığı Darıca'da okullar 2 gün tatil edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDamla Sengul:

okullarla ne ilgisi var

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