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Diyarbakır ve Mardin'deki Yangının Çıkış Nedeni Araştırılıyor

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Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçelerinde çıkan yangının çıkış nedenini belirlemek üzere yapılan inceleme tamamlandı ve rapor bekleniyor.

Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasında 20 Haziran'da çıkan ve 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek üzere savcı nezaretinde 7 kişilik bilirkişi heyetinin yaptığı inceleme tamamlandığı ve rapor bekleniyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Köksalan ve kırsal Yazçiçeği mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ ve Yetkinler kırsal mahallelerinde, 20 Haziran 2024 tarihinde çıkan yangının edinilen bilgilere göre, elektrik kaynaklı olmadığı büyük ölçüde doğrulandı. Savcı ile birlikte olay yerine giden 7 kişilik bilirkişi heyeti, yangının çıktığı iddia edilen elektrik direği ve 300 metre uzunluğundaki dağıtım kablolarını kapsamlı bir incelemeye tabi tuttu. Ancak yangının bu noktadan başladığını gösteren herhangi bir emareye rastlanmadığı kaydedildi.

İlk olarak 3 kişiden oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor savcılık tarafından yetersiz bulununca, yangının başladığı Köksalan Mahallesi'nde yeniden detaylı inceleme yapılması kararlaştırıldı. Bu kez 7 kişilik bir bilirkişi heyeti ve savcının da katılımıyla gerçekleştirilen incelemede, dronlar ve sepetli elektrik arıza araçları da kullanıldı.

Edinilen bilgilere göre, inceleme sonucunda bölgede Dicle Elektrik'e veya üçüncü şahıslara ait arızaya sebep olabilecek herhangi bir trafo olmadığı belirlendi. Ayrıca direkteki seksiyonerde bulunan sigorta aksamında akım olmadığı tespit edilerek, direkte de yangına sebebiyet verecek bir durumun bulunmadığı tespit edildiği kaydedildi.

Bununla birlikte Mardin tarafında 3 Ekim 2023 tarihinden bu yana elektrik kesintisinin olduğu da kesinleştiği iddia edildi. İncelemeler esnasında Diyarbakır tarafında enerjili olan ve yangına sebep olduğu iddia edilen dağıtım hattı incelenmek üzere söküldü. Sökülen 300 metre uzunluğundaki elektrik telinin her santimetresi detaylı bir şekilde incelendi. Ancak tellerin birbirine çarparak ark oluşturduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadı kaydedildi. Tüm bu detayların raporlanmak üzere bilirkişiler tarafından kayda alındığı öğrenildi.

Bilirkişi heyeti ve savcının, olay yeri yakınlarındaki bir güneş enerjisi santralinin (GES) de yangına sebebiyet verebileceği ihtimalini değerlendirerek ilgili bölgede inceleme yaptığı öğrenildi. Gerekli görüntüleme işlemlerinin ardından bilirkişi heyetinin bölgeden ayrıldığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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