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Diyarbakır Kayapınar'da halk otobüsü ve otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

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Diyarbakır Kayapınar'da halk otobüsü ve otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

Diyarbakır'da özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesinde 21 HO 1077 plakalı özel halk otobüsü ile 34 VV 6249 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada halk otobüsünde bulunan 1'i çocuk 4 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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