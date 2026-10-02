Diyarbakır Kayapınar'da halk otobüsü ve otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Diyarbakır Kayapınar'da halk otobüsü ve otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.
Diyarbakır'da özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Merkez Kayapınar ilçesinde 21 HO 1077 plakalı özel halk otobüsü ile 34 VV 6249 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada halk otobüsünde bulunan 1'i çocuk 4 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı