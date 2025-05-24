Diyarbakır'dan İstanbul'a Giden Araçta Cephanelik Ele Geçirildi

Diyarbakır'dan İstanbul'a Giden Araçta Cephanelik Ele Geçirildi
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Sakarya'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta, Diyarbakır'da görevli bir polis memuruna ait çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Araçta 9 adet AK-47 tüfek, 5 ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Diyarbakır'dan, İstanbul'a gitmekte olan ve durumundan şüphelenilerek Sakarya'da polis ekiplerince durdurulan otomobilden adeta cephanelik çıktı. Diyarbakır'da görev yaptığı öğrenilen bir polis memurunun kiraladığı araçta çok sayıda uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirde mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan analiz çalışmaları çerçevesinde Diyarbakır'dan, İstanbul'a seyir halinde olan ve durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olduğu öğrenilen M.A.K. idaresindeki kiralık araçta yapılana aramalarda; 9 adet AK-47 kaleşnikof tüfek, 17 adet kaleşnikof şarjörü, 5 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca şarjörü, 45 adet kaleşnikof mermisi ve 32 adette tabanca mermisi ele geçirildi. Konu ile alakalı adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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