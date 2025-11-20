Haberler

Diyarbakır'da 24 saatte katliam gibi iki kaza: 8 ölü, 14 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ve Bağlar ilçelerinde son 24 saatte ardı ardına can kayıplarının yaşandığı iki kaza meydana geldi. Toplamda 8 aracın karıştığı iki kaza sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

  • Diyarbakır'da son 24 saatte meydana gelen iki kazada toplam 8 kişi öldü ve 14 kişi yaralandı.
  • İlk kaza Çınar ilçesinde 4 ölü ve 13 yaralı ile sonuçlandı.
  • İkinci kaza Bağlar ilçesinde 4 ölü ve 1 yaralı ile sonuçlandı, TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Çınar ve Bağlar ilçelerinde son 24 saatte ardı ardına can kayıplarının yaşandığı iki kaza meydana geldi.

ORTALIK KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

İlk kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Batman kara yolu Çınar ilçesinin kırsal Başaklı Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, minibüs, kamyonet ve TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

BİR GÜNDE 8 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI: 8 ÖLÜ, 14 YARALI

İkinci kaza ise bugün Bağlar ilçesi Karamus Mahallesi Ovabağ Çevre Yolunda meydana geldi. TIR ve 2 hafif ticari aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Bu kazada, TIR sürücüsü gözaltına alındı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Son 24 saatte meydana gelen ve toplam 8 aracın karıştığı kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
