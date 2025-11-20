Diyarbakır'da 24 saatte katliam gibi iki kaza: 8 ölü, 14 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ve Bağlar ilçelerinde son 24 saatte ardı ardına can kayıplarının yaşandığı iki kaza meydana geldi.

ORTALIK KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

İlk kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Batman kara yolu Çınar ilçesinin kırsal Başaklı Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, minibüs, kamyonet ve TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

BİR GÜNDE 8 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI: 8 ÖLÜ, 14 YARALI

İkinci kaza ise bugün Bağlar ilçesi Karamus Mahallesi Ovabağ Çevre Yolunda meydana geldi. TIR ve 2 hafif ticari aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Bu kazada, TIR sürücüsü gözaltına alındı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Son 24 saatte meydana gelen ve toplam 8 aracın karıştığı kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.