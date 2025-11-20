Diyarbakır'da 24 saatte katliam gibi iki kaza: 8 ölü, 14 yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ve Bağlar ilçelerinde son 24 saatte ardı ardına can kayıplarının yaşandığı iki kaza meydana geldi. Toplamda 8 aracın karıştığı iki kaza sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
- Diyarbakır'da son 24 saatte meydana gelen iki kazada toplam 8 kişi öldü ve 14 kişi yaralandı.
- İlk kaza Çınar ilçesinde 4 ölü ve 13 yaralı ile sonuçlandı.
- İkinci kaza Bağlar ilçesinde 4 ölü ve 1 yaralı ile sonuçlandı, TIR sürücüsü gözaltına alındı.
ORTALIK KAN GÖLÜNE DÖNDÜ
İlk kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Batman kara yolu Çınar ilçesinin kırsal Başaklı Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, minibüs, kamyonet ve TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
BİR GÜNDE 8 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI: 8 ÖLÜ, 14 YARALI
İkinci kaza ise bugün Bağlar ilçesi Karamus Mahallesi Ovabağ Çevre Yolunda meydana geldi. TIR ve 2 hafif ticari aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Bu kazada, TIR sürücüsü gözaltına alındı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
