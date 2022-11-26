Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var 3. Sayfa Haberleri Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Çok sayıda kişinin yaralandığı kazada olay yerine ekipler sevk edildi. Diyarbakır'da Çınar ilçesinden Bismil ilçesi istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü devrildi. Otobüste bulunan yolculardan yaralananlar olduğu öğrenildi. İhbar üzerine kaza bölgesine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik gücü sevk edildi. İşte kaza yerinden ilk görüntüler; Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Kamil Koç Çınar 3. Sayfa Haberler

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