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Diyarbakır'da Traktör Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bayramlaşmaya giden bir arkadaş grubunun kullandığı traktör freni patladığı için devrildi. Kazada 14 yaşındaki Hebun Görmez hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri görev aldı.

Diyarbakır'da bayramlaşmaya giden arkadaş grubu kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı

Freni patlayan traktör devrildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bayramlaşmaya giden arkadaş grubunun kullandığı traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen Bilgilere göre, ilçenin kırsal Dolunay Mahallesi'nde bayramlaşmaya giden D.G. idaresindeki traktör, freni patlaması sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada olay yerinde hayatını kaybeden Hebun Görmez (14), şoför D.G., S.A., E.S.G., H.G. ve ismi öğrenilmeyen iki kişi Kocaköy Devlet Hastanesine, daha sonra burada yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yakınları sinir krizi geçirdi.

Diyarbakır'da Traktör Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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