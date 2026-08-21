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Diyarbakır'da makas atan sürücüye 111 bin TL ceza

Diyarbakır'da makas atan sürücüye 111 bin TL ceza
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Diyarbakır’da önceki gün makas atarak ilerleyip trafiği tehlikeye atan sürücüye 111 bin lira ceza kesilirken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Diyarbakır'da önceki gün makas atarak ilerleyip trafiği tehlikeye atan sürücüye 111 bin lira ceza kesilirken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Diyarbakır-Elazığ karayolu 18 Ağustosta bir aracın makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünün tespit edilmesi üzerine trafik ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen araç ve sürücüsü yakalandı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde -makas atma, -emniyet şeridini kullanma, -saygısızca araç kullanma, konularıyla ilgili olarak, sürücüye toplam 111 bin lira trafik idari para cezası uygulanırken sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı ve ayrıca araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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