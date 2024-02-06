Diyarbakır'da terör operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde terör örgütü mensupları ile ilişki içerisinde oldukları ve yardım yataklık yaptıkları değerlendirilen 8 şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalandı.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada tespit edilen 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi maksadıyla Jandarma Terörle Mücadele, Jandarma İstihbarat ve Milli İstihbarat (MİT) başkanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar neticesinde; 6 Şubat 2024 günü Dicle ilçesinde 8 şahsa yönelik 6 ayrı noktada eş zamanlı icra edilen operasyonda PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen M.K., Y.E., M.T., M.Ö., Y.Y. ve K.B. isimli 6 şüpheli şahıs yakalanmış, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir. Yakalanan şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 adet cep telefonu, 3 sim kartı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet tabanca şarjörü, 201 adet tabanca fişeği, 317 adet çeşitli ebatlarda fişek ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar adli işlemleri tamamlanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR