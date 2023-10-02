Babasını uyurken öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Sürekli annemi dövüyordu

Diyarbakır'da uyuduğu sırada babasını 3 el ateş ederek öldüren 15 yaşındaki gencin ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan genç, babasının annesini sürekli dövdüğünü ve bu nedenden dolayı cinayeti işlediğini söyledi.

Diyarbakır'da babası T.G.'yi (35) başından uzun namlulu silahla vurarak öldüren İ.G. (15), tutuklandı. İ.G., ifadesinde; babasının, annesine ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını, bu nedenle öldürdüğünü söyledi.

3 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ

Dün sabah saatlerinde Hazro ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 15 yaşındaki İ.G., evdeki kanepede uyuyan babası T.G.'yi uzun namlulu silahla başından 3 el ateş ederek vurdu. T.G. ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince Hazro Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.G., kurtarılamadı. T.G.'nin cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ANNESİNİN SÜREKLİ ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

T.G.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı kırsal İncekavak Mahallesi Kuşdamı mezrasında toprağa verildi. Kaçan İ.G. ise bir süre sonra polise teslim oldu. İ.G., ifadesinde; babasının, annesine ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını, bu nedenle öldürdüğünü söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.