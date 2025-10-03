Haberler

Diyarbakır'da Seyir Halindeki Cip Yangında Küle Döndü

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde seyir halindeyken alev alan cip, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç, yangın sonucu küle dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde seyir halindeyken alev alan cip küle döndü.

Olay, Çınar ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeyken aracın alev aldığını gören sürücü, otomobili kenara çekti. Alevler kısa sürede aracı kaplarken haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeni ile araç küle dönerken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
