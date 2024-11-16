Diyarbakır'da Seyir Halindeki Araç Domuza Çarptı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir araç, yola çıkan domuza çarparak kazaya sebep oldu. O anlar, araçtaki yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Domuz telef oldu, araçta ise maddi hasar meydana geldi.
Diyarbakır'da yola çıkan domuza otomobil böyle çarptı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde seyir halinde olan araçta video çekilerken domuza çarpma anı kaydedildi.
Olay, Çınar ilçesinin Aşağıkonak mevkisinde meydana geldi. M.Ö. idaresindeki araç, seyir halindeyken yola çıkan domuza çarptı. Çarpma anı ise araçta yolcu olarak bulunan kişinin cep telefonu kamarasına yansıdı.
Domuz telef olduğu öğrenilirken, araçta maddi hasar oluştu.