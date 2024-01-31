Diyarbakır'da PKK/KCK Terör Eğitimi Veren 3 Kişi Yakalandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014-2017 yılları arasında Irak'ın Sincar bölgesinden kaçarak Türkiye'ye gelen Ezidilerin yaşadığı kampta terör eğitimi veren 3 kişiyi farklı şehirlerde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Alınan bilgilere göre, 2014-2017 yılları arasında DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle Irak'ın Sincar bölgesinden kaçarak Türkiye'ye gelen ve Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi piknik alanında oluşturulan kampa yerleşen Ezidilere ait kamptaki bir yapıda PKK/KCK silahlı terör örgütüne ait paçavralar, terör örgütü elebaşına ait görseller, örgütün kırsal ve diğer yapılanmalarında faaliyet yürüten mensuplarına ait fotoğraflar ve PKK/KCK terör örgütünün Paris'te öldürülen üst düzey yöneticileri S.C., F.D., L.S.'ye ait fotoğraflar ele geçirildi. Söz konusu kampta yaklaşık 3 yıl boyunca PKK/KCK terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda Ezidi halkına eğitim verildiğini tespit eden Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, eğitimleri veren teröristlere yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Farklı şehirlerde düzenlenen operasyonla şüpheliler E.K.D., N.Y.C. ve H.İ. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyale ve terör örgütünün eğitim alanında kullanılan yasaklı yayınlarına da el konuldu. - DİYARBAKIR