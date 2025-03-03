İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı

İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı
Trump, Beyaz Saray'daki kavganın ardından saat verdi: Her şeyi anlatacağım

Beyaz Saray'daki kavganın ardından saat verdi: Her şeyi anlatacağım
Emniyet'ten İBB'ye operasyon! Bilgisayara el koydular

Emniyet'ten İBB'ye operasyon! Bilgisayara el koydular
Almanya'da araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var

Avrupa'nın merkezinde son sürat bir araç kalabalığa daldı

Diyarbakır'da Park Halindeki Fiat Tofaş Otomobil Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Diyarbakır'da Park Halindeki Fiat Tofaş Otomobil Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Gazi Mahallesi'nde park halindeki bir Fiat Tofaş otomobil, sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın nedeniyle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde park halindeki Fiat Tofaş otomobil, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

İlçenin Gazi Mahallesi'nde park halindeki Fiat Tofaş otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev almaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken otomobil, kullanılamaz hale geldi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ali Koç'tan taraftarları mest edecek hamle
img

"Dönek diyorlar, alınmam! Kendim söylüyorum, ben döneğim"
img

Yeni düzenleme sektörü felç etti: ATM sayısı giderek azalıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının yaşattığı dehşeti anlatan genç kızın yardım çığlığı savcılığı harekete geçirdi

Babasının yaptıklarını anlattığı video savcılığı harekete geçirdi
'Dönek diyorlar, alınmam! Kendim söylüyorum, ben döneğim'

"Dönek diyorlar, alınmam! Kendim söylüyorum, ben döneğim"
Komşuda kullanılan Türk parasının geldiği hale bakın

Komşuda bu paraları kullanıyorlar
Santorini depremi Osmanlı arşivinden çıktı! Korkulan olursa tehlike büyük

Korkulan senaryo Osmanlı arşivinden çıktı
Özel izinle cezaevinden çıkan Demirtaş, hastanede eşine refakat etti

Eşi için cezaevinden özel izinle çıktı
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.