Diyarbakır'da Park Halindeki Fiat Tofaş Otomobil Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Gazi Mahallesi'nde park halindeki bir Fiat Tofaş otomobil, sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın nedeniyle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde park halindeki Fiat Tofaş otomobil, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.
İlçenin Gazi Mahallesi'nde park halindeki Fiat Tofaş otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev almaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken otomobil, kullanılamaz hale geldi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa