Trump: Zelenskiy anlaşmayı kabul etti, Beyaz Saray'a geliyor

Trump, Ukrayna'daki en büyük isteğine kavuştu
Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmesini talep eden tasarıya ABD'den hayır oyu

BM'deki oylamaya ABD damga vurdu! Rusya ile artık aynı saftalar
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolcular birbirinin elini sıkmadı

İlk düdük öncesi ezeli rekabette eşi benzeri görülmemiş olay!
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı gol iptal oldu

Dev derbideki bu gol iptal oldu!

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti: 3 Çocuk Hakim Karşısına Çıkacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin 3 tutuksuz çocuk, 'suçluyu kayırma' suçlamasıyla 20 Mart'ta hakim karşısına çıkacak. İddianame kabul edildi ve dosyanın diğer sanıklarla birleştirilmesi talep edildi.

Narin Güran cinayetiyle ilgili 3 çocuk 20 Mart'ta hakim karşısına çıkacak

Suça sürüklenen tutuksuz 3 çocuk hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin suça sürüklenen tutuksuz 3 çocuk hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. 3 çocuk, 20 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 3 çocuk hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Başsavcılık tarafından, çocuklar R.A. ve İ.K. hakkında hazırlanan iddianame 2. Çocuk Mahkemesince kabul edildi. çocuk, 20 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.

Tensip zaptında dosyanın, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesince 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan dava ile birleştirilmesi talep edildi.

Talepte, şu ifadeler yer aldı:

"Dava dışı yaşı büyük şüphelilerin aynı olay kapsamında atılı suçu işledikleri iddiasıyla tanzim edilen iddianamenin Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne tevzi edildiği ve iddianamenin kabulü kararı sonrasında dosyaya kaydedildiği anlaşılmıştır. Dosyalar arasındaki hukuki, şahsi ve fiili irtibat karşısında aynı suçu işledikleri iddia edilen şahıslar hakkında çelişkili hükümler kurularak yargıya güvenin zedelenmesinin önlenmesi ve toplanacak olan delillerin tek bir mahkeme tarafından değerlendirilmesinin hüküm birliği ve usul ekonomisi yönünden daha yararlı olacağı kanaatine varılması nedenleriyle Çocuk Koruma Kanunu'nun 17/3. maddesi uyarınca dosyaların birleştirilmesi hususunda muvafakat sorulmasına karar verilmiştir."

Narin Güran cinayeti davasında mahkeme heyeti, 28 Aralık 2024'teki duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmış, Başsavcılık tarafından tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
img

Dev derbiye damga vuran istatistik
img

Gezi'deki görüntüleri sorulan Karadağlı'dan dikkat çeken sözler
img

Maydonoz Döner'i bitiren kişi bakın kim çıktı! Soluğu CİMER'de almış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çin firması Samsun'da otomobil fabrikası açacak

Kabine sonrası bir şehrimizi havalara uçuracak müjde
Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak! İşte dev ihaleyi kazanan şirket

Araç muayene istasyonları el değiştirdi! İşte ihaleyi kazanan şirket
İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti

İstanbul Havalimanı'ndaki rezilliğe bakın
Lüks araçta birlikte görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi

Lüks araçta görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi
Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti! Statta 'Onlar arkadan havlarlar' şarkısı çaldı

Eli cebinde Galatasaray tribünlerine gitti! Statta o şarkı çaldı
Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı! O sözü duyunca bıçaklamış

Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi! O sözü duyunca gözü dönmüş

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.