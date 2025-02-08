Diyarbakır'da iki çocuk annesi kadın intihar etti

Diyarbakır'da evde intihar girişiminde bulunan iki çocuk annesi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BANYODA KENDİNİ ASTI

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınır ilçesi Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen evli 2 çocuk annesi kadın, banyoya astığı iple intihar girişiminde bulundu. Evdeki yardımcı, duyduğu ses üzerine banyoya yöneldi. Kadının asılı olduğunu gören yardımcı, durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.