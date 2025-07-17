Diyarbakır'da akraba aileler arasında silahlı 'arazi' kavgası: 2 ölü

Diyarbakır'da akraba aileler arasında silahlı 'arazi' kavgası: 2 ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Medya Mahallesi'nde, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akrabalar arasında akşam saatlerinde bir kez daha tartışma çıktı.

Diyarbakır'da akraba aileler arasında silahlı 'arazi' kavgası: 2 ölü

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda, iki kişi kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde 44 yaşındaki E.T. ve 47 yaşındaki A.A.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Diyarbakır'da akraba aileler arasında silahlı 'arazi' kavgası: 2 ölü

POLİS HER YERDE ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Polis tarafında olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma sürdürülüyor.

Diyarbakır'da akraba aileler arasında silahlı 'arazi' kavgası: 2 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
Michael Jordan'ın Yunanistan'da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı

Tatil yerinde bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Suriye'de 160 hedefi vurduk' diyen İsrail açık açık savaş ilan etti

"160 hedefi vurduk" diyen İsrail açık açık savaş ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.