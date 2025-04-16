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Diyarbakır'da Fabrika Deposundaki Yangın Anları Kask Kamerasında

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Ziba Kozmetik Fabrikası deposunda çıkan yangın, itfaiye erinin kask kamerasına yansıdı. Yangın, kısa sürede büyüyerek iki depoya daha sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, bir itfaiye eri yaralandı ve 3 yavru kedi kurtarıldı.

Diyarbakır'da fabrika deposundaki yangını söndürme anları kask kamerasına yansıdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kozmetik deposunda çıkan ve iki depoya daha sıçrayan yangının söndürme anları itfaiye erinin kask kamerasına yansıdı.

Merkez Bağlar ilçesindeki Mega Sanayi Sitesi'nde Ziba Kozmetik Fabrikası deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler deponun çevresindeki iki depoya daha sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı sevk edilmişti.

Jandarma ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangında bir itfaiye eri elinden yaralanırken, 3 yavru kedi jandarma personelince kurtarılmıştı.

Depodaki yangını söndürme anları ise itfaiye erinin kask kamerasına yansıdı. İçerideki alevleri söndürme anları kask kamerasıyla kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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