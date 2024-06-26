Diyarbakır'da elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım, onlarca dönüm tarım arazisini kül etti

Diyarbakır-Mardin arasında geçtiğimiz hafta meydana gelen ve 15 kişinin hayatına mal olan yangının acısı hala tazeyken, yine yürekler ağza geldi. Diyarbakır'da elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım, anız yangınına neden oldu.

Diyarbakır'da elektrik tellerinden düşen kıvılcımların neden olduğu yangın kameraya yansıdı.

Elektrik direğinden sıçrayan kıvılcımla başlayan yangında 146 dönüm buğday, 20 dönüm mısır ve 4 dönüm pamuk zarar gördü.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran'da saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine ilerlemiş, yangın ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınmıştı. Anız yangınlarında 15 kişi ise hayatını kaybetmişti.