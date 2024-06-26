Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım, onlarca dönüm tarım arazisini kül etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da elektrik direğinden düşen kıvılcımla başlayan anız yangını görüntülendi. Yangında ise 146 dönüm buğday, 20 dönüm mısır ve 4 dönüm pamuk zarar gördü.

Diyarbakır-Mardin arasında geçtiğimiz hafta meydana gelen ve 15 kişinin hayatına mal olan yangının acısı hala tazeyken, yine yürekler ağza geldi. Diyarbakır'da elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım, anız yangınına neden oldu.

Diyarbakır'da elektrik tellerinden düşen kıvılcımların neden olduğu yangın kameraya yansıdı.

Elektrik direğinden sıçrayan kıvılcımla başlayan yangında 146 dönüm buğday, 20 dönüm mısır ve 4 dönüm pamuk zarar gördü.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran'da saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine ilerlemiş, yangın ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınmıştı. Anız yangınlarında 15 kişi ise hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Diyarbakır Mısır Doğal Afetler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

 Kadın muhabirin ojeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırttı: Ben mi rüyadayım?

Kadın muhabirin ojeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırttı: Ben mi rüyadayım?

 AK Parti'de değişim süreci devam ediyor! Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu da görevden alındı

AK Parti'de değişim süreci devam ediyor! Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu da görevden alındı

 Metroya binen İmamoğlu'nun görüntülerine kimse anlam veremiyor

Metroya binen İmamoğlu'nun görüntülerine kimse anlam veremiyor
500

Yorumlar (3)

Nuri Aga:

Kaçak elektrik kullanmayalım lütfen...

12
3
yanıtYanıtla
Yahya Kahya:

Ailende bisiklete binmeyi bilmeyen varsa, gelsin ben bindiriyim

yanıt2
yanıt5
Halil çağrı Çevik:

Montaj

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title